Войска РФ применяют в Харьковской области виды боеприпасов с механизмом самоликвидации. ФОТО

Враг продолжает применять в Харьковской области опасные виды боеприпасов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По информации взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируется использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения.

Кроме того, обнаруживаются мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также обладают свойством самоликвидации.

Предупреждение

"Призываю всех жителей области быть максимально осторожными!

В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать", - подчеркивает глава области.

