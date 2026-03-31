РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11473 посетителя онлайн
Новости Заминирование территорий Дистанционное минирование
1 192 1

Войска РФ применяют в Харьковской области виды боеприпасов с механизмом самоликвидации. ФОТО

Враг продолжает применять в Харьковской области опасные виды боеприпасов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По информации взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируется использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения.

Кроме того, обнаруживаются мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также обладают свойством самоликвидации.

запрещенные боеприпасы

Предупреждение

"Призываю всех жителей области быть максимально осторожными!

В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать", - подчеркивает глава области.

Автор: 

боеприпасы (2426) минирование (1435) Харьковская область (2421)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якраз особливо небезпечні вони тоді, коли цього механізму немає.
Але можете не перейматись, як казав один руснявий сапер, немає проблеми просто не вставити батарейку, перетворюючи цей "********* стримування" (за міжнародними нормами, вони мають оснащуватись механізмами самоліквідації тривалістю спрацювання, здається, до 72 годин) у звичайнісіньку, мілую русскому сєрдцу, міну без терміну дії.
показать весь комментарий
31.03.2026 15:25 Ответить
 
 