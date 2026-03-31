Войска РФ применяют в Харьковской области виды боеприпасов с механизмом самоликвидации. ФОТО
Враг продолжает применять в Харьковской области опасные виды боеприпасов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По информации взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируется использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения.
Кроме того, обнаруживаются мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также обладают свойством самоликвидации.
Предупреждение
"Призываю всех жителей области быть максимально осторожными!
В случае обнаружения подозрительных предметов - не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать", - подчеркивает глава области.
Але можете не перейматись, як казав один руснявий сапер, немає проблеми просто не вставити батарейку, перетворюючи цей "********* стримування" (за міжнародними нормами, вони мають оснащуватись механізмами самоліквідації тривалістю спрацювання, здається, до 72 годин) у звичайнісіньку, мілую русскому сєрдцу, міну без терміну дії.