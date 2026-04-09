"Человеческое сафари, здесь все летает": как выживает Херсон под прицелом российских дронов. ВИДЕО
Только с начала 2026 года в Херсоне и области зафиксировано более 50 погибших и 450 раненых. Российские захватчики целенаправленно "охотятся" с помощью дронов на мирных жителей.
Об этом говорится в сюжете "Українського свидетеля", передает Цензор.НЕТ.
Жизнь в городе
Сейчас въезд в город защищен сетками, а зеленый свет на светофоре определяет не очередность проезда, а безопасность движения - есть ли в небе вражеские FPV-дроны. Ехать нужно быстро, поскольку зеленый свет в любой момент может стать красным.
Жители описывают то, что происходит в городе, кратко: "Человеческое сафари".
Местные жители говорят, что дроны, грады, артиллерия и минометы бьют "каждый день, 24/7".
Спасение
Журналисты провели несколько дней с волонтером Андреем Петуховым, известным как "Боксер". Он пережил оккупацию в Херсоне и сейчас помогает жителям эвакуироваться из опасных зон города и области.
"С каждым годом все хуже и хуже. Люди говорят, что надеются, а они просто не замечают, как становится все хуже", - отметил он.
Иногда на эвакуацию уходит не более 5 минут. Вместе с полицией волонтеры пытаются вывозить семьи с детьми из "красных зон", откуда объявлена обязательная эвакуация. Однако иногда сталкиваются с сопротивлением.
Съемочная группа стала свидетелем того, как в селе Станислав семья с тремя детьми заперлась в разбитом доме без окон и отказалась уезжать. Теперь дело пойдет в суд, чтобы принудительно эвакуировать детей из смертельно опасной зоны.
Но есть и другие случаи - дедушка из Широкой Балки согласился эвакуироваться только после того, как россияне полностью разгромили его дом. Со слезами он вывозил самое ценное, что уцелело, - беременную крольчиху и собаку Боню.
Эвакуация тел погибших
Волонтер рассказал о жутких случаях - однажды он доставал тело, пролежавшее более 20 дней в разбитой ванне, и помогал перезахоронить сына, которого мать самостоятельно закопала во дворе.
По его словам, об эвакуации тел просят и сами херсонцы, и полиция, и военная администрация. Родственники просят собрать хотя бы какие-то останки тел, разорванных снарядом.
Здесь все летает
На улице Суворова сейчас пусто из-за угрозы дронов, в то же время в Таврическом микрорайоне ездит общественный транспорт, гуляют семьи с детьми, а в кафе готовят латте и капучино.
Однако ситуация может измениться в любой момент, поскольку зона охоты вражеских беспилотников постоянно расширяется.
Продавщицы, работающие на Днепровском рынке, который находится в "красной зоне", говорят: "Красная зона - здесь все летает".
Как только слышат звук вражеского беспилотника, бросают товар и бегут прятаться. Но на вопрос, не страшно ли из-за постоянных обстрелов, местные отвечают: "А что делать?".
В этой же "красной зоне" под постоянной угрозой находится и местный роддом, который несколько раз атаковали россияне. Заведующий акушерским отделением Петр Маренковский рассказал, что до войны здесь принимали 1300-1500 родов в год, а за 2025 год родилось чуть больше сотни детей.
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як вони віддали Херсон розмінуванням і не підриванням мостів,
а потім величезною кровью його визволення...
херсонці - уклін в землю,
але ж саме ви за размінування зелене і голоснули...