Россияне обстреляли скорую помощь в Херсоне: пострадали трое медиков
Сегодня, 7 апреля, около 18:50 россияне обстреляли с дрона машину скорой помощи в Днепровском районе Херсона, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вследствие вражеского удара пострадали трое медиков: 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 24 и 42 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало
Напомним, утром российские оккупанты нанесли удар по Херсону, вследствие чего погибли три человека. Трое получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль