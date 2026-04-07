Россияне обстреляли скорую помощь в Херсоне: пострадали трое медиков

В Херсоне дрон РФ ударил по скорой помощи

Сегодня, 7 апреля, около 18:50 россияне обстреляли с дрона машину скорой помощи в Днепровском районе Херсона, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, вследствие вражеского удара пострадали трое медиков: 48-летняя женщина и мужчины в возрасте 24 и 42 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало

Напомним, утром российские оккупанты нанесли удар по Херсону, вследствие чего погибли три человека. Трое получили ранения.

