Враг нанес удары КАБами по Степановке в Херсонской области: разрушена школа, среди раненых есть тяжелые. ВИДЕО

Днём 7 апреля 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Степановке Херсонской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОГА, на центр села террористы сбросили три КАБа - каждый весом в несколько сотен килограммов.

"Прямым попаданием россияне разрушили здание школы. Также поврежден корпус больницы и окружающие дома", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четыре человека получили ранения: трое мужчин и 14-летний подросток.

"За жизнь отца подростка в эти минуты борются наши медики - он в тяжелом состоянии. Подросток получил травмы средней степени тяжести", - добавил глава региона.

