Новости обстрелы Херсонщины
Враг нанес удары КАБами по Степановке в Херсонской области: разрушена школа, среди раненых есть тяжелые. ВИДЕО

Днём 7 апреля 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Степановке Херсонской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По данным ОГА, на центр села террористы сбросили три КАБа - каждый весом в несколько сотен килограммов.

"Прямым попаданием россияне разрушили здание школы. Также поврежден корпус больницы и окружающие дома", - говорится в сообщении.

Есть пострадавшие

Как отмечается, четыре человека получили ранения: трое мужчин и 14-летний подросток.

"За жизнь отца подростка в эти минуты борются наши медики - он в тяжелом состоянии. Подросток получил травмы средней степени тяжести", - добавил глава региона.

обстрел (31985) КАБ (522) Херсонская область (5556) Херсонский район (797) Степановка (5)
Кацапи бьють по школах, лікарнях, дітячим садочкам, куди хочуть, скоюють масово військові злочини і де вереск України на весь світ? Де наша дипломатія? Схоже що усім вже ***** на українців, в тому числі і владі. Усі готуються тікати.
07.04.2026 15:22 Ответить
ППО на фронті як не було, так і немає. Ото чудом вразили дроном гвинтокрил, а так би і літав собі, а це 6км до лінії.
07.04.2026 15:52 Ответить
 
 