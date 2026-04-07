Враг нанес удары КАБами по Степановке в Херсонской области: разрушена школа, среди раненых есть тяжелые. ВИДЕО
Днём 7 апреля 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Степановке Херсонской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По данным ОГА, на центр села террористы сбросили три КАБа - каждый весом в несколько сотен килограммов.
"Прямым попаданием россияне разрушили здание школы. Также поврежден корпус больницы и окружающие дома", - говорится в сообщении.
Есть пострадавшие
Как отмечается, четыре человека получили ранения: трое мужчин и 14-летний подросток.
"За жизнь отца подростка в эти минуты борются наши медики - он в тяжелом состоянии. Подросток получил травмы средней степени тяжести", - добавил глава региона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
valson762
показать весь комментарий07.04.2026 15:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий07.04.2026 15:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
