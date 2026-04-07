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Новини Обстріли Херсонщини
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Ворог ударив КАБами по Степанівці на Херсонщині: зруйновано школу, серед поранених деякі у важкому стані. ВIДЕО

Вдень 7 квітня 2026 року війська РФ завдали авіаударів по Степанівці Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними ОВА, на центр села терористи скинули три КАБи - кожен у кількасот кілограмів.

"Прямим влучанням росіяни зруйнували будівлю школи. Також пошкоджено корпус лікарні та навколишні будинки", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Рашисти вдарили по Херсону: троє загиблих та семеро поранених. ВIДЕО (оновлено)

Є постраждалі

Як зазначається, четверо людей дістали поранень: троє чоловіків та 14-річний хлопець.

"За життя батька хлопця у ці хвилини борються наші медики - він у тяжкому стані. Підліток дістав травми середнього ступеня тяжкості", - додав очільник регіону.

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Автор: 

обстріл (35129) КАБ (574) Херсонська область (6826) Херсонський район (964) Степанівка (6)
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