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Ворог ударив КАБами по Степанівці на Херсонщині: зруйновано школу, серед поранених деякі у важкому стані. ВIДЕО
Вдень 7 квітня 2026 року війська РФ завдали авіаударів по Степанівці Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними ОВА, на центр села терористи скинули три КАБи - кожен у кількасот кілограмів.
"Прямим влучанням росіяни зруйнували будівлю школи. Також пошкоджено корпус лікарні та навколишні будинки", - йдеться у повідомленні.
Є постраждалі
Як зазначається, четверо людей дістали поранень: троє чоловіків та 14-річний хлопець.
"За життя батька хлопця у ці хвилини борються наші медики - він у тяжкому стані. Підліток дістав травми середнього ступеня тяжкості", - додав очільник регіону.
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