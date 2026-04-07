Росіяни вдарили по швидкій у Херсоні: постраждали троє медиків

Сьогодні, 7 квітня, близько 18:50 росіяни атакували з дрона швидку у Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, внаслідок ворожого удару постраждали троє медиків: 48-річна жінка та чоловіки віком 24 та 42 роки. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Постраждалих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив КАБами по Степанівці на Херсонщині: зруйновано школу, серед поранених є важкі. ВIДЕО

Що передувало

Нагадаємо, вранці російські окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули три людини. Три особи дістали поранення.

Також читайте: Росіяни обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини: 2 людини загинули, ще 15 - дістали поранення