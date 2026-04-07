Росіяни вдарили по швидкій у Херсоні: постраждали троє медиків
Сьогодні, 7 квітня, близько 18:50 росіяни атакували з дрона швидку у Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, внаслідок ворожого удару постраждали троє медиків: 48-річна жінка та чоловіки віком 24 та 42 роки. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.
Постраждалих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Що передувало
Нагадаємо, вранці російські окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули три людини. Три особи дістали поранення.
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