"Людське сафарі, тут все літає": як виживає Херсон під прицілом російських дронів. ВIДЕО

Лише від початку 2026 року у Херсоні та області зафіксовано понад 50 загиблих та 450 поранених. Російські загарбники цілеспрямовано "полюють" дронами на цивільних.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка, передає Цензор.НЕТ.

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Життя в місті

Зараз в'їзд до міста захищено сітками, а зелене світло на світлофорі визначає не черговість проїзду, а безпечність руху - чи є у небі ворожі FPV-дрони. Їхати треба швидко, адже зелене світло у будь-який момент може стати червоним.

Жителі описують те, що відбувається у місті, коротко: "Людське сафарі".

Місцеві кажуть, що дрони, гради, артилерія та міномети б'ють "кожного дня, 24/7".

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Порятунок

Журналісти провели кілька днів із волонтером Андрієм Пєтуховим, відомим як "Боксер". Він пережив окупацію в Херсоні та зараз допомагає жителям евакуюватися з небезпечних зон міста та області.

"З кожним роком все гірше і гірше. Люди кажуть, що надіються, а вони просто не помічають, як стає все гірше", - зазначив він.

Подекуди на евакуаціє є не більше 5 хвилин. Разом із поліцією волонтери намагаються вивозити сім'ї з дітьми з "червоних зон", звідки оголошена обов'язкова евакуація. Проте іноді стикаються з опором.

Знімальна група стала свідками, як у селі Станіслав родина з трьома дітьми зачинилася в побитому будинку без вікон і відмовилася виїжджати. Тепер справа піде до суду, щоб примусово евакуювати дітей зі смертельно небезпечної зони.

Але є й інші випадки – дідусь із Широкої Балки погодився евакуюватися лише після того, як росіяни вщент розбили його дім. Зі сльозами він вивозив найцінніше, що вціліло, – вагітну кролицю і собаку Боню.

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Евакуація тіл загиблих

Волонтер розповів про моторошні випадки – колись він діставав тіло, що пролежало понад 20 днів у розбитій ванні, і допомагав перепоховати сина, якого мати самотужки закопала на подвірʼї.

За його словами, про евакуацію тіл просять і самі херсонці, і поліція, і військова адміністрація. Родичі просять зібрати хоча б якісь останки тіл, розірваних снарядом.

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Тут все літає

На вулиці Суворова зараз порожньо через дронову загрозу, водночас у Таврійському мікрорайоні їздить громадський транспорт, гуляють родини з дітьми, а в кав'ярнях готують латте і капучино.

Проте ситуація може змінитися будь-якої миті, оскільки зона полювання ворожих безпілотників постійно розширюється.

Продавчині, які працюють на Дніпровському ринку, що перебуває у "червоній зоні", кажуть:"Червона зона – тут все літає".

Щойно чують звук ворожого безпілотника, кидають товар і біжать ховатися. Але на питання, чи не страшно через постійні обстріли, місцеві відповідають: "А що робити?".

У цій же "червоній зоні" під постійною загрозою тримається і місцевий пологовий будинок, який кілька разів атакували росіяни. Завідувач акушерського відділення Петро Маренковський розповів, що до війни тут приймали 1300–1500 пологів на рік, натомість за 2025 рік народилося трохи більше сотні дітей.

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