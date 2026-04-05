Поліцейський Віталій Кухарчук загинув внаслідок влучання російського дрона в службову автівку на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув поліцейський Віталій Кухарчук, який у складі мобільної вогневої групи захищав жителів Херсона від ворожих дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Деталі

Як зазначається, сьогодні вранці російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) поліції Херсонщини.

На жаль, в результаті вибуху капітан поліції Віталій Кухарчук зазнав травм, несумісних з життям.

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Що відомо про загиблого?

Віталій народився 1 вересня 1990 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у листопаді 2010 року в обласному центрі на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби.

Згодом працював дільничним офіцером поліції. У вересні 2021 року перевівся до роти поліції особливого призначення.

Влітку 2024 року капітан поліції Віталій Кухарчук вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Херсонській області та до сьогодні, у складі мобільної вогневої групи, захищав небо над Херсоном від ворожих дронів.

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На рахунку поліцейського десятки знищених російських БпЛА.

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