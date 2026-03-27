Під час евакуації поранених загинув військовий і стендап-комік Артур Петров

На Харківщині під час евакуації поранених загинув український стендап-комік Артур Петров.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з допису його дружини у Facebook.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Трагедія сталася 18 березня у Куп’янську-Вузловому.

Обставини загибелі

За словами дружини, Артур Петров загинув під час евакуації поранених.

"18 березня Артур загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці – у 43 окремій механізованій бригаді", – повідомила вона.

Дружина також зазначила, що інформацію про дату і час прощання повідомить окремо після повернення тіла додому.

"Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання", – додала вона.

На завершення вона звернулася до всіх, хто знав Артура, з проханням зберегти про нього світлу пам’ять.

"Пам’ятайте його смішним, будь ласка", – написала дружина військового.

Читайте: Науковець Борис Авксентюк загинув під час ворожого удару по Вінниці. ФОТО

Що відомо про Артура Петрова

До служби Артур Петров був відомим стендап-коміком і понад сім років виступав у "Підпільному стендапі".

Він також брав участь у телешоу "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон".

Окрім виступів, Петров працював сценаристом проєкту "Я соромлюсь свого тіла".

Раніше він розповідав, що працює над серйозним медичним проєктом, де гумор допомагає доносити складні теми.

Артур Петров був сімейною людиною – жив із дружиною, двома дітьми, тещею та собакою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув артист оркестру, саксофоніст Дмитро Гладіренко. ФОТО