Во время эвакуации раненых погиб военный и стендап-комик Артур Петров

В Харьковской области во время эвакуации раненых погиб украинский стендап-комик Артур Петров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из поста его жены в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трагедия произошла 18 марта в Купянске-Вузловом.

Обстоятельства гибели

По словам жены, Артур Петров погиб во время эвакуации раненых.

"18 марта Артур погиб в Купянске-Вузловом во время эвакуации раненых. Он был в армии с апреля прошлого года, последние месяцы – в 43-й отдельной механизированной бригаде", – сообщила она.

Жена также отметила, что информацию о дате и времени прощания сообщит отдельно после возвращения тела домой.

"Когда он вернется домой – я напишу о дне прощания", – добавила она.

В заключение она обратилась ко всем, кто знал Артура, с просьбой сохранить о нем светлую память.

"Пожалуйста, запомните его веселым", – написала жена военного.

Что известно об Артуре Петрове

До службы Артур Петров был известным стендап-комиком и более семи лет выступал в "Подпольном стендапе".

Он также участвовал в телешоу "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион".

Помимо выступлений, Петров работал сценаристом проекта "Я стесняюсь своего тела".

Ранее он рассказывал, что работает над серьезным медицинским проектом, где юмор помогает доносить сложные темы.

Артур Петров был семейным человеком – жил с женой, двумя детьми, тещей и собакой.

