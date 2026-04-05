Полицейский Виталий Кухарчук погиб в результате попадания российского дрона в служебный автомобиль в Херсонской области. ФОТО

В Херсонской области в результате атаки российского дрона погиб полицейский Виталий Кухарчук, который в составе мобильной огневой группы защищал жителей Херсона от вражеских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, сегодня утром российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения (стрелкового) полиции Херсонской области.

К сожалению, в результате взрыва капитан полиции Виталий Кухарчук получил травмы, несовместимые с жизнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб оператор ТСН и военный Евгений Соловей

Что известно о погибшем?

Виталий родился 1 сентября 1990 года. Службу в органах внутренних дел начал в ноябре 2010 года в областном центре в должности инспектора дорожно-патрульной службы.

Впоследствии работал участковым офицером полиции. В сентябре 2021 года перевелся в роту полиции особого назначения.

Летом 2024 года капитан полиции Виталий Кухарчук вступил в батальон полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Херсонской области и до сегодняшнего дня, в составе мобильной огневой группы, защищал небо над Херсоном от вражеских дронов.

Читайте также: Во время эвакуации раненых погиб военный и стендап-комик Артур Петров

На счету полицейского десятки уничтоженных российских БПЛА.

Без сына остались родители, без мужа - жена... Ему навсегда 35.