Полицейский Виталий Кухарчук погиб в результате попадания российского дрона в служебный автомобиль в Херсонской области. ФОТО
В Херсонской области в результате атаки российского дрона погиб полицейский Виталий Кухарчук, который в составе мобильной огневой группы защищал жителей Херсона от вражеских дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Детали
Как отмечается, сегодня утром российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль бойцов батальона полиции особого назначения (стрелкового) полиции Херсонской области.
К сожалению, в результате взрыва капитан полиции Виталий Кухарчук получил травмы, несовместимые с жизнью.
Что известно о погибшем?
Виталий родился 1 сентября 1990 года. Службу в органах внутренних дел начал в ноябре 2010 года в областном центре в должности инспектора дорожно-патрульной службы.
Впоследствии работал участковым офицером полиции. В сентябре 2021 года перевелся в роту полиции особого назначения.
Летом 2024 года капитан полиции Виталий Кухарчук вступил в батальон полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Херсонской области и до сегодняшнего дня, в составе мобильной огневой группы, защищал небо над Херсоном от вражеских дронов.
На счету полицейского десятки уничтоженных российских БПЛА.
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