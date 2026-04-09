Дрон вдарив по Херсону: поранені працівниці ТЕЦ

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника поранення отримали дві працівниці теплоелектроцентралі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Херсонська ОВА.

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Що сталося

Опівдні російські військові атакували з безпілотника Дніпровський район міста.

Унаслідок ворожого удару постраждали дві працівниці ТЕЦ віком 46 та 49 років.

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Стан постраждалих

Жінки отримали уламкові поранення, контузії, вибухові травми, а також закриті черепно-мозкові травми.

Бригада швидкої допомоги доставила їх до лікарні.

Наразі обидві перебувають у стані середньої тяжкості.

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Що передувало

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, лише від початку 2026 року у Херсоні та області зафіксовано понад 50 загиблих та 450 поранених. Російські загарбники цілеспрямовано "полюють" дронами на цивільних.

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