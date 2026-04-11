Сутки на Херсонщине: ранены пять человек и повреждены 30 объектов. ФОТОрепортаж

Херсонский и Бериславский районы в очередной раз подверглись нападению со стороны российского агрессора. Оккупанты обстреливали жилые кварталы из артиллерии и с помощью БПЛА различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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В результате обстрелов повреждены пять многоквартирных и четыре частных дома, объекты критической инфраструктуры, административное здание, АЗС, восемь автомобилей.

В Раковке вражеский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю, в результате чего ранены два человека. У мужчин в возрасте 40 и 59 лет диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения конечностей.

В Инженерном российский ударный беспилотник попал в многоквартирный дом, где пострадала 86-летняя женщина. Ее доставили в больницу с взрывной травмой, огнестрельными ранениями головы и лица.

Удары по Херсону

В Днепровском районе Херсона россияне атаковали дроном типа FPV АЗС, в результате чего повреждено имущество станции и автомобиль.

В микрорайоне "Житлоселище" оккупанты нанесли удар FPV-дроном вблизи многоквартирного дома, который был поврежден. В результате взрыва травмированы две женщины в возрасте 44 и 49 лет. У младшей диагностировали взрывную травму, открытый перелом руки, ранение грудной клетки. У старшей женщины – минно-взрывная травма, контузия, сотрясение головного мозга и острая реакция на стресс.

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В результате очередных атак повреждены два автомобиля. Еще одно транспортное средство повреждено в результате сброса взрывчатки с БПЛА.

Под артобстрелом находился микрорайон "Шуменский", там повреждены два многоквартирных дома.

В микрорайоне "Таврический" в результате удара дроном типа FPV поврежден многоквартирный дом и четыре автомобиля.

Утром 11 апреля зафиксировано очередное минирование врагом территории города, сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько. Он отметил, что противопехотные мины-"лепестки" обнаружены на углу Бериславского шоссе и улицы Мира.

"Ограничьте передвижение по этому району. Территория заминирования может быть значительно больше", - призвал начальник ГВА жителей Херсона.

В Корабельном районе российские террористы сбросили взрывчатку с дрона в жилом квартале. Обошлось без пострадавших. Поврежден гражданский автомобиль.

"Сегодня около 8:30 в Корабельном районе обнаружили тело мужчины 1975 г.р. Вероятная причина смерти - вражеский обстрел", - рассказал Шанько.

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Последствия атак









