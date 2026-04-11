Доба на Херсонщині: поранено п’ятьох людей та пошкоджено 30 об’єктів. ФОТОрепортаж

Херсонський та Бериславський райони вкотре перебували під атакою російського агресора. Окупанти обстрілювали житлові квартали з артилерії та БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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В результаті обстрілів пошкоджено п’ять багатоквартирних та чотири приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, АЗС, вісім автомобілів.

У Раківці ворожий FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю, в результаті чого поранено двох людей. У чоловіків віком 40 та 59 років діагностували вибухові й черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення кінцівок.

В Інженерному російський ударний безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, де постраждала 86-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою травмою, вогнепальними пораненнями голови й обличчя.

Удари по Херсону

У Дніпровському районі Херсону росіяни атакували дроном типу "FPV" АЗС, в результаті чого пошкоджено майно станції та автомобіль.

У мікрорайоні "Житлоселище" окупанти вдарили FPV-дроном поблизу багатоквартирного будинку, який пошкоджено. Внаслідок вибуху травмовано двох жінок віком 44 та 49 років. У молодшої діагностували вибухову травму, відкритий перелом руки, поранення грудної клітини. У старшої жінки – мінно-вибухова травма, контузія, струс головного мозку й гостра реакція на стрес.

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В результаті чергових атак пошкоджено два автомобілі. Ще один транспортний засіб пошкоджено через скид вибухівки з БпЛА.

Під артобстрілом перебував мікрорайон "Шуменський", там пошкоджено два багатоквартирні будинки.

У мікрорайоні "Таврійський" внаслідок удару дроном типу "FPV" пошкоджено багатоквартирний будинок й чотири автомобілі.

Зранку 11 квітня зафіксовано чергове мінування ворогом території міста, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько. Він зазначив, що протипіхотні міни-"пелюстки" виявлені на розі Бериславського шосе та вулиці Миру.

"Обмежте пересування цим районом. Територія мінування може бути значно більшою", - закликав начальник МВА херсонців.

У Корабельному районі російські терористи скинули вибухівку з дрона в житловому кварталі. Обійшлося без травмованих. Пошкоджено цивільне авто.

"Сьогодні близько 8.30 у Корабельному районі виявили тіло чоловіка 1975 р.н. Ймовірна причина смерті - ворожий обстріл", - розповів Шанько.

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Наслідки атак









