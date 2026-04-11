УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11337 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Херсонщини
714 1

Доба на Херсонщині: поранено п’ятьох людей та пошкоджено 30 об’єктів. ФОТОрепортаж

Херсонський та Бериславський райони вкотре перебували під атакою російського агресора. Окупанти обстрілювали житлові квартали з артилерії та БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В результаті обстрілів пошкоджено п’ять багатоквартирних та чотири приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, АЗС, вісім автомобілів.

У Раківці ворожий FPV-дрон вдарив по цивільному автомобілю, в результаті чого поранено двох людей. У чоловіків віком 40 та 59 років діагностували вибухові й черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення кінцівок.

В Інженерному російський ударний безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, де постраждала 86-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою травмою, вогнепальними пораненнями голови й обличчя.

Удари по Херсону

У Дніпровському районі Херсону росіяни атакували дроном типу "FPV" АЗС, в результаті чого пошкоджено майно станції та автомобіль.

У мікрорайоні "Житлоселище" окупанти вдарили FPV-дроном поблизу багатоквартирного будинку, який пошкоджено. Внаслідок вибуху травмовано двох жінок віком 44 та 49 років. У молодшої діагностували вибухову травму, відкритий перелом руки, поранення грудної клітини. У старшої жінки – мінно-вибухова травма, контузія, струс головного мозку й гостра реакція на стрес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини: 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

В результаті чергових атак пошкоджено два автомобілі. Ще один транспортний засіб пошкоджено через скид вибухівки з БпЛА.

Під артобстрілом перебував мікрорайон "Шуменський", там пошкоджено два багатоквартирні будинки.

У мікрорайоні "Таврійський" внаслідок удару дроном типу "FPV" пошкоджено багатоквартирний будинок й чотири автомобілі.

Зранку 11 квітня зафіксовано чергове мінування ворогом території міста, повідомив начальник МВА Ярослав Шанько. Він зазначив, що протипіхотні міни-"пелюстки" виявлені на розі Бериславського шосе та вулиці Миру.

Мінування Херсону

"Обмежте пересування цим районом. Територія мінування може бути значно більшою", - закликав начальник МВА херсонців.

У Корабельному районі російські терористи скинули вибухівку з дрона в житловому кварталі. Обійшлося без травмованих. Пошкоджено цивільне авто.

"Сьогодні близько 8.30 у Корабельному районі виявили тіло чоловіка 1975 р.н. Ймовірна причина смерті - ворожий обстріл", - розповів Шанько.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по швидкій у Херсоні: постраждали троє медиків

Наслідки атак

На Херсонщині через російську агресію поранено п’ятьох людей
На Херсонщині через російську агресію поранено п’ятьох людей
На Херсонщині через російську агресію поранено п’ятьох людей
На Херсонщині через російську агресію поранено п’ятьох людей
На Херсонщині через російську агресію поранено п’ятьох людей

Автор: 

обстріл (35173) Херсон (3931) Херсонська область (6832) Бериславський район (165) Херсонський район (967) Раківка (2) Інженерне (10)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 