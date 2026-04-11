Удар РФ по троллейбусу в Херсоне: тяжело раненный водитель скончался в больнице
Водитель троллейбуса, пострадавший вследствие атаки вражеского беспилотника в Корабельном районе Херсона, скончался в больнице.
Об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
Спасти не удалось
"Водитель троллейбуса, пострадавший вследствие атаки вражеского беспилотника в Корабельном районе около 15.30, несмотря на все попытки врачей спасти ему жизнь, к сожалению, скончался. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Как отмечается, у мужчины были взрывная и закрытая черепно-мозговые травмы, ушиб головного мозга, открытый перелом правого плеча, осколочное ранение левой ноги. Эти травмы оказались смертельными.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что сегодня, 11 апреля, около 15:30 россияне атаковали с дрона троллейбус в Корабельном районе Херсона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль