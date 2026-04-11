Штурми, обстріли та удари дронами: зафіксовано 469 випадків порушень росіянами режиму припинення вогню, - Генштаб

За уточненою інформацією, загалом від початку цієї доби відбулося 101 бойове зіткнення. Російські війська 469 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 11 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Порушення режиму припинення вогню

Як зазначається, після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме:

22 штурмові дії противника,

153 обстріли,

19 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія"),

275 ударів fpv-дронами.

Сьогодні загалом ворог завдав 57 авіаційних ударів, скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3928 дронів-камікадзе та здійснив 2454 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення; крім цього, ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів ув районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили три ворожі штурми в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили одну штурмову дію противника в бік Рай-Олександрівки.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони відбили 19 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 18 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та 24 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, один пункт управління, пошкоджено три танки, п’ять артилерійських систем, чотири одиниці автомобільної техніки та 54 укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 272 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля. Авіаудару зазнала Підгаврилівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося чотири атаки окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка та у бік Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Обще та Омельник.

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На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та о. Білогрудий. Авіаудару зазнав Херсон.