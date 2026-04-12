Зафіксовано понад 2,2 тис. випадків порушення ворогом режиму припинення вогню, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 11 квітня 2026 року, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Після 16:00 станом на кінець доби зафіксовано 1723 випадки порушень режиму припинення вогню. А саме: 25 штурмових дій противника, 365 ворожих обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 767 ударів fpv-дронами. В той же час ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "шахед" не було.

Станом на 7.00 12.04.2026 зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе ("Ланцет", "Молнія") та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу "шахед" не було.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 58 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8458 дронів-камікадзе та здійснив 2947 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 123 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Підгаврилівка у Дніпропетровській області, на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Цвіткове, Копані, Чарівне, Рівне, Обще, Омельник, а також місто Херсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штурми, обстріли та удари дронами: зафіксовано 469 випадків порушень росіянами режиму припинення вогню, - Генштаб

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та два пункти управління.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1070 осіб. Також наші воїни знешкодили вісім танків, три бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 2081 безпілотний літальний апарат, 216 одиниць автомобільної техніки.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник п’ять разів атакував позиції наших оборонців, здійснив 46 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Стариця, Ветеринарне, Приліпка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого і Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Дорожнє, Мирноград, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник атакував шість разів в районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів, у районах населених пунктів Солодке, Оленокостянтинівка, Залізничне, Мирне та у бік Чарівного, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.