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Великоднє перемир’я не стане довгостроковим, - Буданов

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов

Великоднє припинення вогню між Україною та Росією не матиме тривалого характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.

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Що каже Буданов?

Буданов зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.

За його словами, подібна ситуація вже була раніше - на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.

"Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", - сказав глава ОП.

Також дивіться: Зафіксовано понад 2,2 тис. випадків порушення ворогом режиму припинення вогню, - Генштаб. КАРТА

Що передувало

Автор: 

Буданов Кирило (648) Великдень (384) перемир’я (1069)
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Топ коментарі
+16
Генерал Очевидність
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12.04.2026 12:19 Відповісти
+15
яке перемир"я? Постійно йдуть новини; там розстріляли 4 полонених, там по селу вдарили, там бомби скинули - і все після настання часу перемир"я. То нам брешуть у новинах чи брешуть Зеленський з офісом?
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12.04.2026 12:21 Відповісти
+10
Ніякого перемир'я немає,Кирило. Прокинься.
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12.04.2026 12:23 Відповісти

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