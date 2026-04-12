Великоднє перемир’я не стане довгостроковим, - Буданов
Великоднє припинення вогню між Україною та Росією не матиме тривалого характеру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.
Що каже Буданов?
Буданов зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.
За його словами, подібна ситуація вже була раніше - на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.
"Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", - сказав глава ОП.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
- Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.
Топ коментарі
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