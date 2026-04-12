Великоднє перемир’я не стане довгостроковим, - Буданов

Великоднє припинення вогню між Україною та Росією не матиме тривалого характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.

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Що каже Буданов?

Буданов зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.

За його словами, подібна ситуація вже була раніше - на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.

"Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", - сказав глава ОП.

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