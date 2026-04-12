У Кремлі кажуть, що після Великодня війна продовжиться: "Територіальні розбіжності полягають у кількох кілометрах"

У Кремлі заявляють, що розбіжності щодо територій між Україною та Росією нібито зводяться лише до кількох кілометрів, а бойові дії після так званого "Великоднього перемир'я" продовжаться.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Пєсков?

"Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах", - запевняє речник російського диктатора.

Він також зазначив, що досягти тривалого миру можна вже зараз, однак для цього, за його словами, президент України Володимир Зеленський начебто повинен ухвалити відповідні рішення.

"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - запевнив Пєсков.

Він також додав, що великоднє перемир'я - це нібито "гуманітарний жест з боку Путіна", а Великдень - свято, яке шанують як росіяни, так і українці.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.

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