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Новини Перемир’я до Великодня Великоднє перемир’я
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У Кремлі кажуть, що після Великодня війна продовжиться: "Територіальні розбіжності полягають у кількох кілометрах"

Дмитро Пєсков

У Кремлі заявляють, що розбіжності щодо територій між Україною та Росією нібито зводяться лише до кількох кілометрів, а бойові дії після так званого "Великоднього перемир'я" продовжаться. 

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Пєсков?

"Територіальні розбіжності між Росією та Україною полягають у кількох кілометрах", - запевняє речник російського диктатора.

Він також зазначив, що досягти тривалого миру можна вже зараз, однак для цього, за його словами, президент України Володимир Зеленський начебто повинен ухвалити відповідні рішення.

"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - запевнив Пєсков.

Він також додав, що великоднє перемир'я - це нібито "гуманітарний жест з боку Путіна", а Великдень - свято, яке шанують як росіяни, так і українці.

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Що передувало

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1888) перемир’я (1069)
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Топ коментарі
+38
щоб ви всі здохли їбучі кацапи ! і хороші і погані
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12.04.2026 15:09 Відповісти
+29
Хіба до Києва ,,затрідня,, лише декілька кілометрів?
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12.04.2026 15:09 Відповісти
+25
венсу методичку з кремля вітьок передав, а йому дмітрієв її привіз прямо у Флориду.
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12.04.2026 15:28 Відповісти

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