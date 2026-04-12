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Новости Видео Расстрел украинских военнопленных
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Оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных на Харьковщине, - DeepState. ВИДЕО 18+

Враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны - расстреляны четверо украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"В редакцию поступило еще одно видео. Кацапы проникли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны кацапами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелял пленного воина ВСУ в 2025 году: рашист предстанет перед судом в Украине, - СБУ

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

Смотрите также: Пожизненное заключение за расстрел наших пленных бойцов: суд признал оккупанта виновным в военном преступлении. ФОТО

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военнопленные (1291) расстрел (544) Харьковская область (2947) Харьковский район (1005) Ветеринарное (4) DeepState (560)
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Топ комментарии
+34
А чому мовчить так званий президент, який що попало говорить ,лише не помічає злочини рашистів ,не вір кацапам це варвари вбивці їх лише знищувати треба, як і їхнього кривавого маняка убивцю терориста путіна.
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11.04.2026 23:49 Ответить
+33
Не розумію,як так?Спали?Провтикали?Четверо не могли відбитись від 2-х.Ми на позиціях чергували по 2 години,троє моли відпочивать по 6,ну коли стрілянина,то ні.Потрапить до підарів в полон вважали гірше смерті.
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12.04.2026 00:03 Ответить
+18
Андрофагі єпані!!! Маю надію що їх вже знищили наші!!! Пацанів шкода!!! Співчуття рідним та близьким!!!!
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11.04.2026 23:56 Ответить

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