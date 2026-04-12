Оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных на Харьковщине, - DeepState. ВИДЕО 18+
Враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны - расстреляны четверо украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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Что известно
"В редакцию поступило еще одно видео. Кацапы проникли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны кацапами", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что российские войска с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.
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