Оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных на Харьковщине, - DeepState. ВИДЕО 18+

Враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны - расстреляны четверо украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Что известно

"В редакцию поступило еще одно видео. Кацапы проникли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен 4 военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ, они были расстреляны кацапами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелял пленного воина ВСУ в 2025 году: рашист предстанет перед судом в Украине, - СБУ

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские войска с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.

Смотрите также: Пожизненное заключение за расстрел наших пленных бойцов: суд признал оккупанта виновным в военном преступлении. ФОТО