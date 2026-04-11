Окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині, - DeepState. ВIДЕО 18+
Ворог вчергове порушив звичаї та правила ведення війни - розстріляно чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Що відомо
"В редакцію надійшло ще одне відео. Кацапи зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон 4 військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно кацапами", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські війська із застосуванням fpv-дронів вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського в Запорізькій області.
Топ коментарі
+34 Володимир Омельянов
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+33 Андрій Собченко #592866
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+18 alex orly
показати весь коментар11.04.2026 23:56 Відповісти Посилання
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