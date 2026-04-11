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Новини Відео Розстріл українських військовополонених
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Окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині, - DeepState. ВIДЕО 18+

Ворог вчергове порушив звичаї та правила ведення війни - розстріляно чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Що відомо

"В редакцію надійшло ще одне відео. Кацапи зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон 4 військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно кацапами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розстріляв полоненого воїна ЗСУ у 2025 році: рашист постане перед судом в Україні, - СБУ

Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські війська із застосуванням fpv-дронів вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського в Запорізькій області.

Також дивіться: Довічне ув’язнення за розстріл наших полонених бійців: суд визнав окупанта винним у воєнному злочині. ФОТО

Автор: 

військовополонені (1160) розстріл (313) Харківська область (3006) Харківський район (1018) Ветеринарне (4) DeepState (559)
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Топ коментарі
+34
А чому мовчить так званий президент, який що попало говорить ,лише не помічає злочини рашистів ,не вір кацапам це варвари вбивці їх лише знищувати треба, як і їхнього кривавого маняка убивцю терориста путіна.
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11.04.2026 23:49 Відповісти
+33
Не розумію,як так?Спали?Провтикали?Четверо не могли відбитись від 2-х.Ми на позиціях чергували по 2 години,троє моли відпочивать по 6,ну коли стрілянина,то ні.Потрапить до підарів в полон вважали гірше смерті.
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12.04.2026 00:03 Відповісти
+18
Андрофагі єпані!!! Маю надію що їх вже знищили наші!!! Пацанів шкода!!! Співчуття рідним та близьким!!!!
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11.04.2026 23:56 Відповісти

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