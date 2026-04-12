Від початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 7,6 тис. порушень з боку противника, - Генштаб

Загалом від початку "великоднього перемир'я" зафіксовано 7 696 порушень з боку противника.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дотримання ворогом режиму тиші

"З початку перемир’я ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу "Шахед/Гербера") не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 355 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 115 штурмових дій; завдав 6 226 ударів дронами-камікадзе (з них: типу "Італмас", "Ланцет", "Молнія" - 1 677; fpv-дронами - 4 549). Всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 7 696 порушень з боку противника", - сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що РФ в цілому дотримується оголошеного нею режиму припинення вогню, але при цьому продовжує ведення бойових дій на окремих напрямках, зокрема й із застосуванням fpv-дронів та дронів-камікадзе типу "Італмас", "Ланцет", Молнія".

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Обстановка на напрямках фронту

Загалом від початку доби 12 квітня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

Противник задіяв для ураження 4767 дронів-камікадзе та здійснив 840 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 15 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська та Лиману. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районі Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового. Одна атака ворога триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмів окупантів в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Маркового.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 15 – поранено; знищено вісім одиниць автомобільної техніки; пошкоджено 15 укриттів, гармату та п’ять одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 214 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах населених пунктів Олександроград та у бік Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного. Одна штурмова дія триває.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку спроби противника покращити свої позиції не фіксувалися.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

"Сили оборони України продовжують виконання визначених завдань, дотримуються режиму припинення вогню, але при цьому реагуючи на дії противника вогнем у відповідь", - додали у Генштабі.

Що передувало

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