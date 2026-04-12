Окупанти використовують "перемир’я" для покращення позицій на окремих ділянках фронту, - DeepState

Як і минулого року, російські окупаційні війська використовують так зване "великоднє перемир’я" для покращення свого становища на позиціях.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як ворог використовує "перемир’я"?

"Як і очікувалося, навіть безпосередньо в день Великодня цілковитого перемир'я не існує, а московити, повторюючи минулий рік, використовують тишу на вигідних для себе ділянках, щоб покращити своє становище на позиціях", - сказано в повідомленні.

У DeepState нагадали, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни з початку "перемир'я" порушили його понад дві тисячі разів. Зокрема, противник на окремих ділянках продовжує проводити штурмові дії, намагаючись зайняти позиції, які утримують Сили оборони.

Українські бійці у відповідь завдають ураження та знищують противника. Не припиняються також артилерійські та авійаційні обстріли, робота дронів різних видів.

"Однак, противник використовує можливість "тиші" на окремих ділянках фронту і здійснює евакуацію поранених, підвоз боєприпасів, вивіз 200-тих, ротації та посилює свої позиції. Там де проводяться подібні процеси, ворог не проводить штурмових дій, а відправляє свої групи з білими прапорами, як це можна побачити на картинці. Зокрема, такі дії активно проводяться на Гуляйпільському відтинку, тож після "Великоднього перемир'я" варто очікувати посилення динаміки штурмових дій", - пише DeepState.

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Що передувало

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