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Новини Перемир’я до Великодня
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Окупанти використовують "перемир’я" для покращення позицій на окремих ділянках фронту, - DeepState

"Перемир’я" як прикриття: окупанти використовують Великдень для покращення позицій

Як і минулого року, російські окупаційні війська використовують так зване "великоднє перемир’я" для покращення свого становища на позиціях.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як ворог використовує "перемир’я"?

"Як і очікувалося, навіть безпосередньо в день Великодня цілковитого перемир'я не існує, а московити, повторюючи минулий рік, використовують тишу на вигідних для себе ділянках, щоб покращити своє становище на позиціях", - сказано в повідомленні.

У DeepState нагадали, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни з початку "перемир'я" порушили його понад дві тисячі разів. Зокрема, противник на окремих ділянках продовжує проводити штурмові дії, намагаючись зайняти позиції, які утримують Сили оборони.

Українські бійці у відповідь завдають ураження та знищують противника. Не припиняються також артилерійські та авійаційні обстріли, робота дронів різних видів.

"Однак, противник використовує можливість "тиші" на окремих ділянках фронту і здійснює евакуацію поранених, підвоз боєприпасів, вивіз 200-тих, ротації та посилює свої позиції. Там де проводяться подібні процеси, ворог не проводить штурмових дій, а відправляє свої групи з білими прапорами, як це можна побачити на картинці. Зокрема, такі дії активно проводяться на Гуляйпільському відтинку, тож після "Великоднього перемир'я" варто очікувати посилення динаміки штурмових дій", - пише DeepState.

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Що передувало

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Автор: 

армія рф (21550) DeepState (560) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+10
На першій сторінці CNN "Путін проголосив переміріє", не Зеленський, а православний святий МПЦ Путін. Це Путіну потрібно, для піара себе як борцуна за ценності. Навіщо це Зеленському, ніхто не знає. Де Пасха, де Зеленський. Менше жертв? Та щось не схоже. Схоже він просто дебіл.
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12.04.2026 20:14 Відповісти
+7
Наші в норах сидять як і раніше. Ти не бачив що рашисти знищують дронами все що шевелиться бо срали вони на припинення вогню
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12.04.2026 20:32 Відповісти
+6
Наші суворо дотримуються і лише скаржаться
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12.04.2026 20:14 Відповісти

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