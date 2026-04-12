Окупанти використовують "перемир’я" для покращення позицій на окремих ділянках фронту, - DeepState
Як і минулого року, російські окупаційні війська використовують так зване "великоднє перемир’я" для покращення свого становища на позиціях.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як ворог використовує "перемир’я"?
"Як і очікувалося, навіть безпосередньо в день Великодня цілковитого перемир'я не існує, а московити, повторюючи минулий рік, використовують тишу на вигідних для себе ділянках, щоб покращити своє становище на позиціях", - сказано в повідомленні.
У DeepState нагадали, що напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни з початку "перемир'я" порушили його понад дві тисячі разів. Зокрема, противник на окремих ділянках продовжує проводити штурмові дії, намагаючись зайняти позиції, які утримують Сили оборони.
Українські бійці у відповідь завдають ураження та знищують противника. Не припиняються також артилерійські та авійаційні обстріли, робота дронів різних видів.
"Однак, противник використовує можливість "тиші" на окремих ділянках фронту і здійснює евакуацію поранених, підвоз боєприпасів, вивіз 200-тих, ротації та посилює свої позиції. Там де проводяться подібні процеси, ворог не проводить штурмових дій, а відправляє свої групи з білими прапорами, як це можна побачити на картинці. Зокрема, такі дії активно проводяться на Гуляйпільському відтинку, тож після "Великоднього перемир'я" варто очікувати посилення динаміки штурмових дій", - пише DeepState.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
- Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.
- Нагадаємо, що під час так званого "перемир'я" росіяни із застосуванням fpv-дронів вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського в Запорізькій області.
- Також повідомлялося, що ворог вчергове порушив звичаї та правила ведення війни, розстрілявши чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині.
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