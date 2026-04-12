Оккупанты используют "перемирие" для улучшения позиций на отдельных участках фронта, - DeepState

"Перемирие" как прикрытие: оккупанты используют Пасху для улучшения позиций

Как и в прошлом году, российские оккупационные войска используют так называемое "пасхальное перемирие" для укрепления своих позиций.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Как враг использует "перемирие"?

"Как и ожидалось, даже непосредственно в день Пасхи полного перемирия не существует, а московиты, повторяя прошлый год, используют тишину на выгодных для себя участках, чтобы улучшить свое положение на позициях", — говорится в сообщении.

В DeepState напомнили, что накануне Генштаб ВСУ сообщал, что россияне с начала "перемирия" нарушили его более двух тысяч раз. В частности, противник на отдельных участках продолжает проводить штурмовые действия, пытаясь занять позиции, которые удерживают Силы обороны.

Украинские бойцы в ответ наносят поражения и уничтожают противника. Не прекращаются также артиллерийские и авиационные обстрелы, работа дронов различных видов.

"Однако противник использует возможность "тишины" на отдельных участках фронта и осуществляет эвакуацию раненых, подвоз боеприпасов, вывоз 200-х, ротации и укрепляет свои позиции. Там, где проводятся подобные процессы, враг не проводит штурмовых действий, а отправляет свои группы с белыми флагами, как это можно увидеть на картинке. В частности, такие действия активно проводятся на Гуляйпольском участке, поэтому после "пасхального перемирия" стоит ожидать усиления динамики штурмовых действий", — пишет DeepState.

+5
На першій сторінці CNN "Путін проголосив переміріє", не Зеленський, а православний святий МПЦ Путін. Це Путіну потрібно, для піара себе як борцуна за ценності. Навіщо це Зеленському, ніхто не знає. Де Пасха, де Зеленський. Менше жертв? Та щось не схоже. Схоже він просто дебіл.
12.04.2026 20:14 Ответить
+3
Наші суворо дотримуються і лише скаржаться
12.04.2026 20:14 Ответить
+2
А для чого їм ще було потрібно перемир'я?
12.04.2026 20:16 Ответить
Наші, певно, те саме роблять.
12.04.2026 20:11 Ответить
12.04.2026 20:14 Ответить
Пруфи?
12.04.2026 20:16 Ответить
Які пруфи, з почуттям гумору не дружимо?
12.04.2026 20:19 Ответить
Ну ок.
12.04.2026 20:20 Ответить
хто б, сумнівався , що самє так і будє, в 100-й раз , окрім "яжнелоха троянського "
12.04.2026 20:26 Ответить
Наші в норах сидять як і раніше. Ти не бачив що рашисти знищують дронами все що шевелиться бо срали вони на припинення вогню
12.04.2026 20:32 Ответить
12.04.2026 20:14 Ответить
Піндоси точно будуть прославляти свого кумира - милосливий ліліпутін пішов на перемирʼя а Україна не хоче перемирʼя
12.04.2026 20:56 Ответить
****** треба було лише час затягнути, щоб орків у мішки поскладали і на ратную говень відправити, щоб орчихи, собі нашли чергових члЄНАв для своїх ячеєк *********!!!
12.04.2026 20:15 Ответить
А для чого їм ще було потрібно перемир'я?
12.04.2026 20:16 Ответить
Дорого обійдеться українцям це зеленське перемир'я
12.04.2026 20:31 Ответить
 
 