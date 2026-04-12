Оккупанты используют "перемирие" для улучшения позиций на отдельных участках фронта, - DeepState
Как и в прошлом году, российские оккупационные войска используют так называемое "пасхальное перемирие" для укрепления своих позиций.
Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Как враг использует "перемирие"?
"Как и ожидалось, даже непосредственно в день Пасхи полного перемирия не существует, а московиты, повторяя прошлый год, используют тишину на выгодных для себя участках, чтобы улучшить свое положение на позициях", — говорится в сообщении.
В DeepState напомнили, что накануне Генштаб ВСУ сообщал, что россияне с начала "перемирия" нарушили его более двух тысяч раз. В частности, противник на отдельных участках продолжает проводить штурмовые действия, пытаясь занять позиции, которые удерживают Силы обороны.
Украинские бойцы в ответ наносят поражения и уничтожают противника. Не прекращаются также артиллерийские и авиационные обстрелы, работа дронов различных видов.
"Однако противник использует возможность "тишины" на отдельных участках фронта и осуществляет эвакуацию раненых, подвоз боеприпасов, вывоз 200-х, ротации и укрепляет свои позиции. Там, где проводятся подобные процессы, враг не проводит штурмовых действий, а отправляет свои группы с белыми флагами, как это можно увидеть на картинке. В частности, такие действия активно проводятся на Гуляйпольском участке, поэтому после "пасхального перемирия" стоит ожидать усиления динамики штурмовых действий", — пишет DeepState.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
- Напомним, что во время так называемого "перемирия" россияне с применением FPV-дронов убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского в Запорожской области.
- Также сообщалось, что враг в очередной раз нарушил обычаи и правила ведения войны, расстреляв четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.
