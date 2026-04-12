Оккупанты используют "перемирие" для улучшения позиций на отдельных участках фронта, - DeepState

Как и в прошлом году, российские оккупационные войска используют так называемое "пасхальное перемирие" для укрепления своих позиций.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Как враг использует "перемирие"?

"Как и ожидалось, даже непосредственно в день Пасхи полного перемирия не существует, а московиты, повторяя прошлый год, используют тишину на выгодных для себя участках, чтобы улучшить свое положение на позициях", — говорится в сообщении.

В DeepState напомнили, что накануне Генштаб ВСУ сообщал, что россияне с начала "перемирия" нарушили его более двух тысяч раз. В частности, противник на отдельных участках продолжает проводить штурмовые действия, пытаясь занять позиции, которые удерживают Силы обороны.

Украинские бойцы в ответ наносят поражения и уничтожают противника. Не прекращаются также артиллерийские и авиационные обстрелы, работа дронов различных видов.

"Однако противник использует возможность "тишины" на отдельных участках фронта и осуществляет эвакуацию раненых, подвоз боеприпасов, вывоз 200-х, ротации и укрепляет свои позиции. Там, где проводятся подобные процессы, враг не проводит штурмовых действий, а отправляет свои группы с белыми флагами, как это можно увидеть на картинке. В частности, такие действия активно проводятся на Гуляйпольском участке, поэтому после "пасхального перемирия" стоит ожидать усиления динамики штурмовых действий", — пишет DeepState.

Читайте также: Пасхальное перемирие не станет долгосрочным, - Буданов

Читайте также: В Кремле говорят, что после Пасхи война продолжится: "Территориальные разногласия составляют несколько километров"