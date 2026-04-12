Під час "перемир’я" зафіксовано спроби росіян просунутися в бік Гришиного малими піхотними групами, - 7 корпус ДШВ
У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ зафіксовані порушення противником Великоднього "режиму тиші".
Про це повідомляє 7 корпус ДШВ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Район Гришиного
Так, після 16:00 11 квітня до 10:00 12 квітня у районі Гришиного (Покровський район Донецької області) ворог завдав удари FPV-дронами та артилерією по українських позиціях.
Також зафіксовані спроби росіян просунутися у бік селища малими піхотними групами.
Район Мирнограда
Крім того, російські війська проявляли активність у районі Мирнограда (Покровський район Донецької області).
Як зазначається, українські оборонці знищили піхоту та техніку ворога, що були залучені до активних дій.
Режим тиші
У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ наголосили, що продовжують дотримуватися визначеного формату "режиму тиші" та моніторити поведінку ворога у смузі відповідальності.
"Сили оборони продовжать негайно реагувати у разі провокацій та наступальних дій противника", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
- Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.
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В основному, на більшості ділянок воно дійсно працює. Обидві сторони вживають заходів щодо покращення свого становища, укріплення позицій, налагодження логістики та тилової розвідки пунктів тимчасової дислокації та техніки.
БПЛА-розвідники літають по обидві сторони. По обидві сторони збиваються. Місцями підари активно шукають способи використати дрони-ждуни, бо руки чешуться при вигляді техніки. На що будуть отримувати добротну відповідь. На основі цього потім ниють про якісь обстріли.
По суті, станом на зараз, можна побачити те, що буде відбуватись при "мирній угоді" та "припиненні вогню". Суть у тому, що звичайний рядовий-підар - це, в більшості своїй, зек у минулому, бидло та неконтрольована тварина, від якої не варто очікувати солідарних тобі дій.