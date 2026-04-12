Під час "перемир’я" зафіксовано спроби росіян просунутися в бік Гришиного малими піхотними групами, - 7 корпус ДШВ

У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ зафіксовані порушення противником Великоднього "режиму тиші".

Про це повідомляє 7 корпус ДШВ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Район Гришиного

Так, після 16:00 11 квітня до 10:00 12 квітня у районі Гришиного (Покровський район Донецької області) ворог завдав удари FPV-дронами та артилерією по українських позиціях.

Також зафіксовані спроби росіян просунутися у бік селища малими піхотними групами.

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Район Мирнограда

Крім того, російські війська проявляли активність у районі Мирнограда (Покровський район Донецької області).

Як зазначається, українські оборонці знищили піхоту та техніку ворога, що були залучені до активних дій.

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Режим тиші

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ наголосили, що продовжують дотримуватися визначеного формату "режиму тиші" та моніторити поведінку ворога у смузі відповідальності.

"Сили оборони продовжать негайно реагувати у разі провокацій та наступальних дій противника", - йдеться в повідомленні.

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