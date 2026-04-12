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Новини Великоднє перемир’я
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Під час "перемир’я" зафіксовано спроби росіян просунутися в бік Гришиного малими піхотними групами, - 7 корпус ДШВ

7 корпусу ДШВ про ситуацію біля Гришиного

У смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ зафіксовані порушення противником Великоднього "режиму тиші".

Про це повідомляє 7 корпус ДШВ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Район Гришиного

Так, після 16:00 11 квітня до 10:00 12 квітня у районі Гришиного (Покровський район Донецької області) ворог завдав удари FPV-дронами та артилерією по українських позиціях.

Також зафіксовані спроби росіян просунутися у бік селища малими піхотними групами.

Також читайте: Ворог намагатиметься використати Великоднє перемир’я для інфільтрації та висування піхоти. Всі спроби фіксуватимемо, - 7 корпус ДШВ

Район Мирнограда

Крім того, російські війська проявляли активність у районі Мирнограда (Покровський район Донецької області).

Як зазначається, українські оборонці знищили піхоту та техніку ворога, що були залучені до активних дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я", - DeepState. ВIДЕО 18+

Режим тиші

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ наголосили, що продовжують дотримуватися визначеного формату "режиму тиші" та моніторити поведінку ворога у смузі відповідальності.

"Сили оборони продовжать негайно реагувати у разі провокацій та наступальних дій противника", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Зафіксовано понад 2,2 тис. випадків порушення ворогом режиму припинення вогню, - Генштаб. КАРТА

Що передувало

Автор: 

Донецька область (11524) бойові дії (6130) перемир’я (1069) ДШВ Десантно-штурмові війська (499) Мирноград (279) Покровський район (1816) Гришине (75)
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Топ коментарі
+14
По "пасхальному перемир'ю" на фронті

В основному, на більшості ділянок воно дійсно працює. Обидві сторони вживають заходів щодо покращення свого становища, укріплення позицій, налагодження логістики та тилової розвідки пунктів тимчасової дислокації та техніки.

БПЛА-розвідники літають по обидві сторони. По обидві сторони збиваються. Місцями підари активно шукають способи використати дрони-ждуни, бо руки чешуться при вигляді техніки. На що будуть отримувати добротну відповідь. На основі цього потім ниють про якісь обстріли.

По суті, станом на зараз, можна побачити те, що буде відбуватись при "мирній угоді" та "припиненні вогню". Суть у тому, що звичайний рядовий-підар - це, в більшості своїй, зек у минулому, бидло та неконтрольована тварина, від якої не варто очікувати солідарних тобі дій.
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12.04.2026 11:39 Відповісти
+10
У кацапів немає нічого святого!
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12.04.2026 11:25 Відповісти
+8
А в українців немає розуму і куряча пам'ять раз вони про це кожен раз забувають а потім плачуть
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12.04.2026 11:45 Відповісти

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