Во время "перемирия" зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону Гришино небольшими пехотными группами, - 7-й корпус ДШВ
В зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ зафиксированы нарушения противником пасхального "режима тишины".
Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Район Гришино
Так, после 16:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в районе Гришино (Покровский район Донецкой области) враг нанес удары FPV-дронами и артиллерией по украинским позициям.
Также зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону поселка небольшими пехотными группами.
Район Мирнограда
Кроме того, российские войска проявляли активность в районе Мирнограда (Покровский район Донецкой области).
Как отмечается, украинские защитники уничтожили пехоту и технику врага, которые были задействованы в активных действиях.
Режим тишины
В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ подчеркнули, что продолжают соблюдать установленный формат "режима тишины" и мониторить поведение врага в зоне ответственности.
"Силы обороны продолжат немедленно реагировать в случае провокаций и наступательных действий противника", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
В основному, на більшості ділянок воно дійсно працює. Обидві сторони вживають заходів щодо покращення свого становища, укріплення позицій, налагодження логістики та тилової розвідки пунктів тимчасової дислокації та техніки.
БПЛА-розвідники літають по обидві сторони. По обидві сторони збиваються. Місцями підари активно шукають способи використати дрони-ждуни, бо руки чешуться при вигляді техніки. На що будуть отримувати добротну відповідь. На основі цього потім ниють про якісь обстріли.
По суті, станом на зараз, можна побачити те, що буде відбуватись при "мирній угоді" та "припиненні вогню". Суть у тому, що звичайний рядовий-підар - це, в більшості своїй, зек у минулому, бидло та неконтрольована тварина, від якої не варто очікувати солідарних тобі дій.
Це то того що знову з цього перемир'я вигоду отримали тільки кацапи. Бо для українців перемир'я ніякого не було. На фронті українців вбивали, в тилах на українців полювали людолови. Зате поки українці сиділи в норах під обстрілами, рашисти корислувалися нашою добротою і підтягували резерви, **********, укріплювали оборонні рубежі для нового наступу. В найближчі кілька тижнів отримаємо результат цього ЗЕ-перемир'я, по новим втратам в населених пунктах і загиблих.