Во время "перемирия" зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону Гришино небольшими пехотными группами, - 7-й корпус ДШВ

В зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ зафиксированы нарушения противником пасхального "режима тишины".

Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Район Гришино

Так, после 16:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в районе Гришино (Покровский район Донецкой области) враг нанес удары FPV-дронами и артиллерией по украинским позициям.

Также зафиксированы попытки россиян продвинуться в сторону поселка небольшими пехотными группами.

Читайте также: Враг будет пытаться использовать пасхальное перемирие для инфильтрации и выдвижения пехоты. Все попытки будем фиксировать, - 7-й корпус ДШВ

Район Мирнограда

Кроме того, российские войска проявляли активность в районе Мирнограда (Покровский район Донецкой области).

Как отмечается, украинские защитники уничтожили пехоту и технику врага, которые были задействованы в активных действиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия", - DeepState. ВИДЕО 18+

Режим тишины

В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ подчеркнули, что продолжают соблюдать установленный формат "режима тишины" и мониторить поведение врага в зоне ответственности.

"Силы обороны продолжат немедленно реагировать в случае провокаций и наступательных действий противника", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Зафиксировано более 2,2 тыс. случаев нарушения врагом режима прекращения огня, - Генштаб. КАРТА

Что предшествовало