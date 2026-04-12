55 боевых столкновений с начала суток, из них 14 - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора составило 55.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Искрисковщина и Бачевск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил девять обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска. Одна атака продолжается.
На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Подолов. Одна из этих атак продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник четыре раза атаковал в сторону Озерного, Калеников и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Марково.
На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка и Кучеров Яр. Одна штурмовая операция продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Затышок, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка. Одна штурмовая операция врага продолжается.
На Александровском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сичневое, Калиновское и Вербовое.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зализничного, Староукраинки, Мирного, Варваровки и Гуляйпольского.
По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
