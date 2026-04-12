55 боевых столкновений с начала суток, из них 14 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составило 55.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Искрисковщина и Бачевск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил девять обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Подолов. Одна из этих атак продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник четыре раза атаковал в сторону Озерного, Калеников и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Марково.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка и Кучеров Яр. Одна штурмовая операция продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Затышок, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка. Одна штурмовая операция врага продолжается.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сичневое, Калиновское и Вербовое.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зализничного, Староукраинки, Мирного, Варваровки и Гуляйпольского.

По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.