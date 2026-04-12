55 боєзіткнень від початку доби, з них 14 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 55.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 квітня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.

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На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував у бік Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Одна штурмова дія триває.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія ворога продовжується.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.

За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.