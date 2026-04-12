55 боєзіткнень від початку доби, з них 14 - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби кількість атак агресора становить 55.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 12 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.
На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лиману.
На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував у бік Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Маркового.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Одна штурмова дія триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія ворога продовжується.
На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського.
За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль