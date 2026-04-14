Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 312 960 осіб (+820 за добу), 11 863 танки, 39 953 артсистеми, 24 389 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 312 960 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб
- танків – 11 863 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 389 (+3) од.
- артилерійських систем – 39 953 (+38) од.
- РСЗВ – 1 732 (+4) од.
- засоби ППО – 1 346 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 300 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 123 (+0) од.
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