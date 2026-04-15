"Дорога смерти" на дамбе под Покровском: 12 единиц уничтоженной техники армии РФ и останки четырех оккупантов. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое российским оккупантом, демонстрирующее катастрофические потери его подразделений на Покровском направлении. Кадры запечатлели последствия действий украинских беспилотников на узком и уязвимом участке фронта. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Захватчик снимает свою поездку по грунтовой дороге, проходящей через дамбу. Этот логистический путь стал настоящей ловушкой для оккупационных войск.

