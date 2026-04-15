Бойцы 8-го полка ССО ликвидировали двух российских разведчиков во время зачистки здания на Донетчине. ВИДЕО
Двум российским разведчикам удалось проникнуть за передовые позиции Сил обороны Украины на одном из оперативных направлений, однако их передвижение вовремя зафиксировали аэроразведчики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео показана работа группы 8-го полка ССО во время разведки в Донецкой области.
Во время зачистки одного из зданий украинские бойцы обнаружили противника и заставили одного из оккупантов сдаться без боя.
Впоследствии пленный пытался убедить своего напарника также сложить оружие, однако тот отказался. Иностранец, воевавший на стороне РФ, открыл огонь и бросил гранату.
В результате ближнего боя операторы ССО ликвидировали противника. Группа вернулась без потерь, захватив оружие, средства связи и документы оккупантов.
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