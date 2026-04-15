Бійці 8-го полку ССО ліквідували двох російських розвідників під час зачистки будівлі на Донеччині. ВIДЕО
Двом російським розвідникам вдалося просочитися за передові позиції Сил оборони України на одному з оперативних напрямків, проте їхній рух вчасно зафіксували аеророзвідники.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео показано роботу групи 8-го полку ССО під час розвідки на Донеччині.
Під час зачистки однієї з будівель українські бійці виявили противника та змусили одного з окупантів здатися без бою.
Згодом полонений намагався переконати свого напарника також скласти зброю, однак той відмовився. Іноземець, який воював на боці РФ, відкрив вогонь і кинув гранату.
У результаті ближнього бою оператори ССО ліквідували противника. Група повернулася без втрат, захопивши зброю, засоби зв’язку та документи окупантів.
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