Підрозділ "Альфа" СБУ уразив понад 10 тисяч окупантів за березень. ВIДЕО
Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ у березні став найрезультативнішим підрозділом Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Службі безпеки України.
Результати за місяць
За верифікованими даними, лише за березень спецпризначенці уразили понад 10 200 російських військових.
Загалом на рахунку підрозділу – 7346 цілей, із яких 5122 знищено та 2224 пошкоджено.
Що знищили
Серед уражених об’єктів:
- 2218 безпілотників
- 1279 засобів спостереження та зв’язку
- 1606 інженерних і фортифікаційних об’єктів
- 810 одиниць легкого транспорту
- 422 одиниці мототехніки
- 187 вантажівок
- 90 артилерійських систем і САУ
- 59 одиниць бронетехніки
- 10 реактивних систем залпового вогню
Оцінка СБУ
У Службі безпеки зазначають, що підрозділ стабільно демонструє високу ефективність на полі бою.
Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара підкреслив, що такі результати є наслідком системної роботи, точності та використання сучасних технологій.
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