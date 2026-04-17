Підрозділ "Альфа" СБУ уразив понад 10 тисяч окупантів за березень. ВIДЕО

Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ у березні став найрезультативнішим підрозділом Сил оборони за кількістю уражених і знищених цілей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Службі безпеки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Результати за місяць

За верифікованими даними, лише за березень спецпризначенці уразили понад 10 200 російських військових.

Загалом на рахунку підрозділу – 7346 цілей, із яких 5122 знищено та 2224 пошкоджено.

Читайте: Двоє бійців 142-ї ОМБр зачистили бліндаж з окупантами і ухилилися від скиду з дрона. ВIДЕО

Що знищили

Серед уражених об’єктів:

2218 безпілотників

1279 засобів спостереження та зв’язку

1606 інженерних і фортифікаційних об’єктів

810 одиниць легкого транспорту

422 одиниці мототехніки

187 вантажівок

90 артилерійських систем і САУ

59 одиниць бронетехніки

10 реактивних систем залпового вогню

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підсмажили до хрумкої скоринки": дронарі "Птахів Мадяра" влучили в рашиста у хащах. ВIДЕО 18+

Оцінка СБУ

У Службі безпеки зазначають, що підрозділ стабільно демонструє високу ефективність на полі бою.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара підкреслив, що такі результати є наслідком системної роботи, точності та використання сучасних технологій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 24-ї ОМБр дали окупантам евакуювати тіла ліквідованих поплічників під наглядом дрона. ВIДЕО