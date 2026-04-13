"Підсмажили до хрумкої скоринки": дронарі "Птахів Мадяра" влучили в рашиста у хащах. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували рашиста, який вирішив "перепочити" серед хащів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот бригади під час бойового вильоту виявив окупанта, який переховувався, сидячи в лісистій місцевості.
У результаті влучання ударним БпЛА загарбника "підсмажено до хрумкої скоринки".
Кадрами воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
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+9 Психиатрическая больница No1
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+7 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар13.04.2026 23:30 Відповісти Посилання
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