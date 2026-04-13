УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8392 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
6 263 18

"Підсмажили до хрумкої скоринки": дронарі "Птахів Мадяра" влучили в рашиста у хащах. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували рашиста, який вирішив "перепочити" серед хащів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот бригади під час бойового вильоту виявив окупанта, який переховувався, сидячи в лісистій місцевості.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті влучання ударним БпЛА загарбника "підсмажено до хрумкої скоринки".

Кадрами воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони підрозділу "DESTRUCTION TEAM" розтрощили переправу окупантів. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також: Рашист без зброї та з цигаркою в роті не зміг втекти від FPV-дрона 68-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21555) знищення (10576) дрони (8730) 414 Птахи Мадяра (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
він шо на пляшці з бензином сидів?
показати весь коментар
13.04.2026 23:30 Відповісти
+9
Мені вельмі зайшло під піно нуар.
показати весь коментар
13.04.2026 23:27 Відповісти
+7
какаяразніца?
показати весь коментар
13.04.2026 23:30 Відповісти

Завантаження...

 
 