Дрони підрозділу "DESTRUCTION TEAM" розтрощили переправу окупантів. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу "DESTRUCTION TEAM" завдали серії результативних ударів по позиціях противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці ударними дронами знищили антени зв’язку та керування БпЛА, уразили засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, а також укриття противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Крім того, українські військові уразили малу переправу, яку окупанти використовували для накопичення особового складу з метою підготовки до активних штурмових дій.

Кадри опубліковані у телеграм-каналі ДПСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист без зброї та з цигаркою в роті не зміг втекти від FPV-дрона 68-ї бригади. ВIДЕО

Дивіться також: Мінус 8 окупантів та замаскована гармата: бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО