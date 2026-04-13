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Мінус 8 окупантів та замаскована гармата: бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Пілоти 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади уразили живу силу та техніку противника у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові знищили замасковану артилерійську гармату, а також мототехніку окупантів.

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Зокрема, внаслідок бойової роботи уражено:

  • 8 окупантів;
  • 4 мотоцикли;
  • 1 гармату.

Бійці також додають, що кожен знищений мотоцикл - це мінус одна спроба швидкого просування противника у майбутньому.

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