УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10468 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Оператори дронів
3 953 3

Прикордонники підрозділу "СТРІКС" знищили місце дислокації окупантів та "штурмовика на самокаті". ВIДЕО

На Бєлгородському напрямку триває щоденна бойова робота підрозділу "СТРІКС" Державної прикордонної служби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано чергове результативне вогневе ураження по живій силі та місцю дислокації противника.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що операторами повітряної розвідки було виявлено позицію ворожої піхоти.

Під час спроби окупантів залишити укриття та втекти по них завдали ураження ударними БпЛА, а саме місце дислокації було повністю знищено.

Крім того, українські військові ліквідували імпровізовану "новітню розробку" ЗС РФ, а саме "штурмовий самокат" разом із його оператором.

"Робота зі знешкодження наступального потенціалу противника триває безперервно", - додають бійці під оприлюдненим відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Сталевого кордону" знищили 6 укриттів і автівку окупантів під антидроновою сіткою. ВIДЕО

Дивіться також: Окупанти намагалися подолати загородження, але стали мішенями для дронів 46-ї бригади на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21555) ДПСУ Держприкордонслужба (6813) прикордонники (1274) знищення (10576) дрони (8730)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 