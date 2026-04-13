Прикордонники підрозділу "СТРІКС" знищили місце дислокації окупантів та "штурмовика на самокаті". ВIДЕО
На Бєлгородському напрямку триває щоденна бойова робота підрозділу "СТРІКС" Державної прикордонної служби України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зафіксовано чергове результативне вогневе ураження по живій силі та місцю дислокації противника.
Зазначається, що операторами повітряної розвідки було виявлено позицію ворожої піхоти.
Під час спроби окупантів залишити укриття та втекти по них завдали ураження ударними БпЛА, а саме місце дислокації було повністю знищено.
Крім того, українські військові ліквідували імпровізовану "новітню розробку" ЗС РФ, а саме "штурмовий самокат" разом із його оператором.
"Робота зі знешкодження наступального потенціалу противника триває безперервно", - додають бійці під оприлюдненим відео.
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