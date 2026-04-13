Окупанти намагалися подолати загородження, але стали мішенями для дронів 46-ї бригади на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку спроба російської піхоти подолати лінію оборони українських захисників завершилася фіаско та значними втратами для ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах від підрозділу "Злюки Бобри" 46-ї окремої аеромобільної бригади видно, як штурмова група окупантів потрапляє у заздалегідь підготовлену пастку. Загарбники заплуталися в колючих інженерних загородженнях, що значно сповільнило їхнє просування та зробило легкою ціллю.

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"Піхота противника, намагаючись подолати лінію оборони, потрапляє у пастку, плутаючись в колючих загородженнях, після чого по ній відпрацьовують оператори дронів ЗСУ. Новопавлівський напрямок, кадри підрозділу "Злюки Бобри" 46-ї окремої аеромобільної бригади", - зазначається у коментарі до відео.

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