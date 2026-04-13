УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8989 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бойові дії на Новопавлівському напрямку
4 451 8

Окупанти намагалися подолати загородження, але стали мішенями для дронів 46-ї бригади на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

На Новопавлівському напрямку спроба російської піхоти подолати лінію оборони українських захисників завершилася фіаско та значними втратами для ворога. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюднених кадрах від підрозділу "Злюки Бобри" 46-ї окремої аеромобільної бригади видно, як штурмова група окупантів потрапляє у заздалегідь підготовлену пастку. Загарбники заплуталися в колючих інженерних загородженнях, що значно сповільнило їхнє просування та зробило легкою ціллю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Піхота противника, намагаючись подолати лінію оборони, потрапляє у пастку, плутаючись в колючих загородженнях, після чого по ній відпрацьовують оператори дронів ЗСУ. Новопавлівський напрямок, кадри підрозділу "Злюки Бобри" 46-ї окремої аеромобільної бригади", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Сили безпілотних систем ліквідували понад 82 тисячі окупантів за 10 місяців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21555) знищення (10576) фортифікації (209) 46 окрема аеромобільна бригада (27)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 