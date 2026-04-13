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Новости Видео Боевые действия на Новопавловском направлении
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Оккупанты пытались преодолеть заграждения, но стали мишенями для дронов 46-й бригады на Новопавловском направлении. ВИДЕО

На Новопавловском направлении попытка российской пехоты прорвать линию обороны украинских защитников закончилась фиаско и значительными потерями для врага. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах от подразделения "Злюки Бобры" 46-й отдельной аэромобильной бригады видно, как штурмовая группа оккупантов попадает в заранее подготовленную ловушку. Захватчики запутались в колючих инженерных заграждениях, что значительно замедлило их продвижение и сделало легкой мишенью.

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"Пехота противника, пытаясь преодолеть линию обороны, попадает в ловушку, запутываясь в колючих заграждениях, после чего по ней отрабатывают операторы дронов ВСУ. Новопавловское направление, кадры подразделения "Злюки Бобры" 46-й отдельной аэромобильной бригады", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

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