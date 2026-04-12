Силы беспилотных систем ликвидировали более 82 тысяч оккупантов за 10 месяцев. ВИДЕО
За 10 месяцев с момента создания группировки Сил беспилотных систем было уничтожено более 82 000 единиц живой силы противника.
Как сообщает ЦензорНЕТ, об этом сообщили на канале СБС ВСУ 11 апреля.
Пехота противника - приоритетная цель группировки СБС.
"Наша задача на этот год: уничтожать живую силу быстрее, чем противник успевает пополнять свои ряды. И тем самым постепенно, но неуклонно подрывать его наступательный потенциал", - добавляют бойцы в комментариях к видео.
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