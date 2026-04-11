Последние кадры с российских БПЛА во время использования РЭБ бойцами 413-го полка "Рейд". ВИДЕО
Операторы Сил беспилотных систем 413-го полка "Рейд" продолжают противодействовать массовому применению вражеских дронов с помощью РЭБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник активно использует FPV-дроны и БПЛА типа "Молния" в качестве дешевого инструмента для нанесения ударов по позициям Сил обороны, а также по гражданской инфраструктуре и энергетике.
"Оккупанты делают ставку на количество, однако операторы радиоэлектронной борьбы 413-го полка "Рейд" противопоставляют этому профессионализм, слаженность действий и постоянную адаптацию тактики", — добавляют бойцы в комментариях.
На обнародованных кадрах зафиксированы результаты работы подразделения, которое эффективно подавляет вражеские беспилотники.
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