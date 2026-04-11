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Дронари 148-й бригады одним FPV-дроном попали в боекомплект и ликвидировали взрывом 6 оккупантов. ВИДЕО
Десантники 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады поразили автотранспорт оккупантов вместе с боекомплектом в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, от попадания FPV-дрона взорвался боекомплект рашистов, находившийся в прицепе позади транспорта.
В результате точного удара на видео ликвидированы сразу 6 захватчиков вместе с БК.
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+5 Sav UA #551121
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