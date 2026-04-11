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Дронари 148-й бригады одним FPV-дроном попали в боекомплект и ликвидировали взрывом 6 оккупантов. ВИДЕО

Десантники 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады поразили автотранспорт оккупантов вместе с боекомплектом в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от попадания FPV-дрона взорвался боекомплект рашистов, находившийся в прицепе позади транспорта.

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В результате точного удара на видео ликвидированы сразу 6 захватчиков вместе с БК.

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армия РФ (23325) боеприпасы (2481) уничтожение (10246) ДШВ Десантно-штурмовые войска (491) дроны (7622)
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Топ комментарии
+18
Джекпот-дронарю респект...
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11.04.2026 15:02 Ответить
+12
Причіп був "не той системи" - та ще й не на тій реєстрації...
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11.04.2026 15:02 Ответить
+5
Були лапті-і не стало...
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11.04.2026 15:18 Ответить

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