Дронари 148-й бригады одним FPV-дроном попали в боекомплект и ликвидировали взрывом 6 оккупантов. ВИДЕО

Десантники 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады поразили автотранспорт оккупантов вместе с боекомплектом в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, от попадания FPV-дрона взорвался боекомплект рашистов, находившийся в прицепе позади транспорта.

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В результате точного удара на видео ликвидированы сразу 6 захватчиков вместе с БК.

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