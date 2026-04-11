Бойцы 18-й бригады перехватили и уничтожили 6 "шахедов" в воздухе, не дав им долететь до целей. ВИДЕО

Пилоты-перехватчики 18-й Славянской бригады уничтожили 6 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед", также известных как "Герань".

Как сообщает Цензор.НЕТ, это позволило предотвратить попадания и спасти жизни гражданских лиц.

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Отмечается, что в целом было обезврежено около 300 килограммов взрывчатки, которую противник планировал применить по наземным целям.

Украинские военные подчеркивают, что работа перехватчиков ведется круглосуточно, обеспечивая защиту неба и безопасность граждан.

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