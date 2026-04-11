Бійці 18-ї бригади перехопили та знищили 6 "Шахедів" у повітрі, не давши долетіти до цілей. ВIДЕО
Пілоти-перехоплювачі 18-ї Слов’янської бригади знищили 6 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" також відомих як "Герань".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це дозволило запобігти влучань та зберегти життя цивільних.
Зазначається, що загалом було знешкоджено близько 300 кілограмів вибухівки, яку противник планував застосувати по наземних цілях.
Українські військові підкреслюють, що робота перехоплювачів ведеться цілодобово, забезпечуючи захист неба та безпеку громадян.
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