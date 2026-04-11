Бійці 18-ї бригади перехопили та знищили 6 "Шахедів" у повітрі, не давши долетіти до цілей. ВIДЕО

Пілоти-перехоплювачі 18-ї Слов’янської бригади знищили 6 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" також відомих як "Герань".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це дозволило запобігти влучань та зберегти життя цивільних.

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Зазначається, що загалом було знешкоджено близько 300 кілограмів вибухівки, яку противник планував застосувати по наземних цілях.

Українські військові підкреслюють, що робота перехоплювачів ведеться цілодобово, забезпечуючи захист неба та безпеку громадян.

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