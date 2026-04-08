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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників Оператори дронів
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Оператори дронів групи "Фігас" ЗСУ збили дронами-перехоплювачами STING п’ять російських "Шахедів". ВIДЕО

Пілоти групи "Фігас" Збройних сил України під час нічної бойової роботи перехопили та знищили 5 російських "Шахедів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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Також зазначається, що за офіційною статистикою STING є одним із найефективніших засобів протидії "Шахедам" і "Герберам" з вересня 2025 року.

Кадри збиття ворожих цілей у повітрі бійці опублікували у телеграм-каналі "Диких шершнів".

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