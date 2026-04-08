Оператори дронів групи "Фігас" ЗСУ збили дронами-перехоплювачами STING п’ять російських "Шахедів". ВIДЕО
Пілоти групи "Фігас" Збройних сил України під час нічної бойової роботи перехопили та знищили 5 російських "Шахедів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
Також зазначається, що за офіційною статистикою STING є одним із найефективніших засобів протидії "Шахедам" і "Герберам" з вересня 2025 року.
Кадри збиття ворожих цілей у повітрі бійці опублікували у телеграм-каналі "Диких шершнів".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль