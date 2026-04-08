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Операторы дронов группы "Фигас" ВСУ сбили дронами-перехватчиками STING 5 российских "Шахедов". ВИДЕО
Пилоты группы "Фигас" Вооруженных сил Украины в ходе ночной боевой операции перехватили и уничтожили 5 российских "Шахедов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали дроны-перехватчики STING от"Диких шершней".
Также отмечается, что по официальной статистике STING является одним из самых эффективных средств противодействия "Шахедам" и "Герберам" с сентября 2025 года.
Кадры сбивания вражеских целей в воздухе бойцы опубликовали в Telegram-канале "Диких шершней".
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