Операторы дронов группы "Фигас" ВСУ сбили дронами-перехватчиками STING 5 российских "Шахедов". ВИДЕО

Пилоты группы "Фигас" Вооруженных сил Украины в ходе ночной боевой операции перехватили и уничтожили 5 российских "Шахедов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы использовали дроны-перехватчики STING от"Диких шершней".

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Также отмечается, что по официальной статистике STING является одним из самых эффективных средств противодействия "Шахедам" и "Герберам" с сентября 2025 года.

Кадры сбивания вражеских целей в воздухе бойцы опубликовали в Telegram-канале "Диких шершней".

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