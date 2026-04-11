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Дронарі 148-ї бригади одним FPV-дроном влучили у боєкомплект і ліквідували вибухом 6 окупантів. ВIДЕО

Десантники 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади уразили автотранспорт окупантів разом з боєкомплектом у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, від влучання FPV-дрона здетонував боєкомплект рашистів, що знаходився у причепі позаду транспорту.

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В результаті точного удару на відео ліквідовано одразу 6 загарбників разом із БК.

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Автор: 

армія рф (21544) боєприпаси (2427) знищення (10564) ДШВ Десантно-штурмові війська (499) дрони (8721)
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Топ коментарі
+18
Джекпот-дронарю респект...
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11.04.2026 15:02 Відповісти
+12
Причіп був "не той системи" - та ще й не на тій реєстрації...
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11.04.2026 15:02 Відповісти
+5
Були лапті-і не стало...
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11.04.2026 15:18 Відповісти

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