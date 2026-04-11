Дронарі 148-ї бригади одним FPV-дроном влучили у боєкомплект і ліквідували вибухом 6 окупантів. ВIДЕО
Десантники 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади уразили автотранспорт окупантів разом з боєкомплектом у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, від влучання FPV-дрона здетонував боєкомплект рашистів, що знаходився у причепі позаду транспорту.
В результаті точного удару на відео ліквідовано одразу 6 загарбників разом із БК.
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
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+12 Luk Viktor
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+5 Sav UA #551121
показати весь коментар11.04.2026 15:18 Відповісти Посилання
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