Останні кадри з російських БпЛА під час використання РЕБ бійцями 413-го полку "Рейд". ВIДЕО
Оператори Сил безпілотних систем 413-го полку "Рейд" продовжують протидіяти масовому застосуванню ворожих дронів за допомогою РЕБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник активно використовує FPV-дрони та БпЛА типу "Молнія" як дешевий інструмент для ударів по позиціях Сил оборони, а також по цивільній інфраструктурі та енергетиці.
"Окупанти роблять ставку на кількість, однак оператори радіоелектронної боротьби 413-го полку "Рейд" протиставляють цьому професійність, злагодженість дій і постійну адаптацію тактики", - додають бійці у коментарях.
На оприлюднених кадрах зафіксовано результати роботи підрозділу, який ефективно подавлює ворожі безпілотники.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль