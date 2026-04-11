Останні кадри з російських БпЛА під час використання РЕБ бійцями 413-го полку "Рейд". ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем 413-го полку "Рейд" продовжують протидіяти масовому застосуванню ворожих дронів за допомогою РЕБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник активно використовує FPV-дрони та БпЛА типу "Молнія" як дешевий інструмент для ударів по позиціях Сил оборони, а також по цивільній інфраструктурі та енергетиці.

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"Окупанти роблять ставку на кількість, однак оператори радіоелектронної боротьби 413-го полку "Рейд" протиставляють цьому професійність, злагодженість дій і постійну адаптацію тактики", - додають бійці у коментарях.

На оприлюднених кадрах зафіксовано результати роботи підрозділу, який ефективно подавлює ворожі безпілотники.

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