Спецпризначенці "Альфа" СБУ за тиждень уразили 1883 окупантів. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ нищать живу силу противника по всій смузі бойових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за останній тиждень українські воїни поранили та ліквідували 1883 російських окупантів.

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Зазначається, що підрозділи демонструють високу результативність і ефективно скорочують чисельність ворожих сил.

Також українські захисники підкреслюють, що їхня робота спрямована на знищення окупантів, які приходять на українську землю зі зброєю.

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