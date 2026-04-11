Спецпризначенці "Альфа" СБУ за тиждень уразили 1883 окупантів. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ нищать живу силу противника по всій смузі бойових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за останній тиждень українські воїни поранили та ліквідували 1883 російських окупантів.
Зазначається, що підрозділи демонструють високу результативність і ефективно скорочують чисельність ворожих сил.
Також українські захисники підкреслюють, що їхня робота спрямована на знищення окупантів, які приходять на українську землю зі зброєю.
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