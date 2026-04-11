Спецназовцы "Альфа" СБУ за неделю поразили 1883 оккупантов. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожают живую силу противника по всей полосе боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последнюю неделю украинские воины ранили и ликвидировали 1883 российских оккупантов.

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Отмечается, что подразделения демонстрируют высокую результативность и эффективно сокращают численность вражеских сил.

Также украинские защитники подчеркивают, что их работа направлена на уничтожение оккупантов, которые приходят на украинскую землю с оружием.

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