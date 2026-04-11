Спецназовцы "Альфа" СБУ за неделю поразили 1883 оккупантов. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожают живую силу противника по всей полосе боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последнюю неделю украинские воины ранили и ликвидировали 1883 российских оккупантов.
Отмечается, что подразделения демонстрируют высокую результативность и эффективно сокращают численность вражеских сил.
Также украинские защитники подчеркивают, что их работа направлена на уничтожение оккупантов, которые приходят на украинскую землю с оружием.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль